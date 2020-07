Une caissière d'hypermarché d'Avignon à la cérémonie du 14-Juillet à Paris

Une caissière de supermarché d'Avignon, un éboueur de Pernes-les-Fontaines, un chimiste de Sorgues, quatre pompiers d'Avignon, Velleron ou Cavaillon participent ce mardi matin à Paris aux cérémonie de la fête nationale. Pas de défilé cette année sur les Champs-Elysées, mais une cérémonie immobile place de la Concorde pour honorer celles et ceux qui ont permis à la France de tenir pendant la crise du coronavirus.

Hôtesse de caisse, de l'angoisse à la reconnaissance

D'emblée, Marie France Chamontin précise son métier : "Moi, je suis hôtesse de caisse". Après plus de 30 ans à l'hypermarché Auchan Avignon Nord, Marie France est devenue polyvalente : "Je suis hôtesse d'accueil, hôtesse de coffre et hôtesse de crédit". Son engagement pendant la crise du coronavirus a été remarqué par ses supérieurs.

Marie France explique qu'elle a immédiatement dit oui pour aller à Paris représenter le personnel mobilisé pendant la crise : "Je lui ai dit 'je suis contente' mais quand j'ai raccroché le téléphone, j'avais quand même le stress. Déjà, je ne suis jamais allée à Paris.. Et puis il y a le stress de voir des personnalités. Si on n'avait pas été là, tout se serait arrêté, les gens n'auraient pas pu continuer de vivre normalement. Les premières semaines étaient angoissantes : plus de circulation, plus de vie dans le centre commercial. C'était angoissant car la personne en face de vous peut avoir le virus, on se demande si on peut être contaminé ou bien le transmettre."

Rapidement, le groupe Auchan a proposé des équipements de protection à son personnel, mais le mari de Marie-France trouve "regrettable et dommage qu'il faille attendre cette situation pour qu'on s’aperçoive que ces gens sont essentiels à la vie quotidienne". Patrick sera dans le public à Paris ce mardi pour applaudir sa femme et les personnels essentiels pendant la crise, mais il demande aux clients "un peu de reconnaissance lorsqu'ils passent en caisse".