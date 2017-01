Une caissière met en cause son hypermarché après un accouchement prématuré

Une caissière d'Auchan au Pontet a accouché avec quelques semaines d'avance. Elle accuse son employeur et le stress qu'elle a subi.

Il y a quelques jours, une des jeunes caissières du magasin Auchan du Pontet a accouché d'un bébé prématuré. Mais pour H. Boudin, c'est son employeur qui est responsable.

Quelques jours avant l'accouchement, la jeune femme de 19 ans dit avoir été licenciée sans ménagement par sa chef de secteur, alors qu'elle venait de lui annoncer qu'elle était enceinte. Et ce stress, ces menaces auraient provoqué l'accouchement prématuré. C'est la version de la jeune fille, de ses parents et du syndicat FO qui la défend.

"Le stress, l'angoisse, la façon dont elle est traitée... Pour nous, tout est lié" - Stéphane Castaldi, FO

Stéphane Castaldi, secrétaire général du syndicat FO Auchan Le Pontet, donne la version des faits de la famille : "Le 22 décembre, lorsqu'elle lui annonce sa grossesse, la responsable lui tend une feuille blanche et lui dit : tu me remplis ce papier, tu signes ta démission et tu dégages. Le 24 décembre, on lui remet une lettre recommandée en la convoquant à un entretien pouvant aller jusqu'au licenciement."

Cette corrélation entre stress de la situation et accouchement prématuré, le directeur d'Auchan Le Pontet, la rejette vivement : "Je ne suis pas médecin" dit-il.

"Elle peut reprendre son poste normalement, on verra ensuite pour une procédure disciplinaire" - Francis Ciesiolka, directeur d'Auchan Le Pontet

Francis Ciesiolka affirme que la démission est venue d'un commun accord. Et cette démission n'aurait d'ailleurs rien à voir avec la grossesse de la jeune fille. "Elle est reçue parce que nous constatons des irrégularités dans l'exercice de son métier. Sans qu'il y ait pression de son chef de secteur, elle démissionne" assure le directeur. "La chef de secteur n'aurait pas dû rentrer dans une discussion qui a trait à une éventuelle démission.

La bonne procédure, c'était de faire une procédure disciplinaire pour entendre ce qu'elle avait à dire. Nous l'avons prévenue qu'il n'y avait pas démission, qu'elle pouvait reprendre son poste normalement, et qu'on verrait ensuite pour une procédure disciplinaire."

A ce stade, c'est toujours parole contre parole. Les parents de la jeune fille envisagent de poursuivre le magasin en justice si aucune sanction n'est prise contre la chef de secteur. H. Boudin est actuellement en congé maternité. Elle va bien, tout comme son bébé, arrivé avec quelques semaines d'avance.