Une caissière vendéenne remporte 800.000 euros au Winamax

"Depuis janvier je recevais une mauvaise nouvelle tous les deux mois", commente Julie. "En mars, j'ai perdu mon papa dans des circonstances tragiques. C'est lui qui m'avait appris à jouer au poker il y a une dizaine d'années. Après ça, je me suis séparée de mon compagnon avec qui j'étais depuis 18 ans." Mais mercredi dernier cette Vendéenne employée dans un hypermarché de la côte se met -comme elle le fait régulièrement- à jouer au Winamax, un tournoi rapide de poker sur internet. Elle met 20 euros sur son compte et au final elle empoche 800.000 euros ! "C'est un truc de dingue, je ne réalise pas du tout, je ne sais pas quoi dire (...) Je gagne un petit SMIC tous les mois, alors 800.000 euros, ça change la vie (...) J'ai appelé toutes les personnes les plus proches de moi et mon patron, pour lui dire que je ne comptais pas revenir travailler. Bon, je vais quand même terminer la semaine, pour être sympa", raconte-t-elle aux responsables du jeu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A 30 ans elle envisage d'arrêter de travailler pour le moment, "devenir propriétaire, ça c'est sûr, m'acheter une belle petite voiture, me faire plaisir et puis voyager, beaucoup. Je prévoyais de me lancer dans l'élevage félin d'ici à cinq ans, mais ça pourrait se faire plus tôt que prévu", conclut la gagnante, toujours sur son nuage.