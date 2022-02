Les boîtes de nuit s’apprêtent à rouvrir et à cette occasion le gouvernement a lancé ce mardi une campagne de sensibilisation pour lutter contre le GHB, surnommé la drogue du violeur. Le collectif Héroïnes du Val-d’Oise réclame davantage de formation et d'éducation des professionnels.

A Paris, les associations de victimes demandent plus qu'une campagne de lutte anti-GHB dans les boîtes de nuit

Le gouvernement lance ce mardi une campagne de sensibilisation contre le GHB, surnommé la "drogue du violeur ", à travers des affiches et des dépliants distribués dans les bars et les boîtes de nuit.

Des affiches "Drogué.e malgré moi" vont être installées dans les établissements de nuit, des QR code vont permettre d’accéder à une plateforme de discussion en ligne pour les victimes du GHB, surnommée la drogue du violeur. Le gouvernement lance mardi 15 février une campagne de sensibilisation, à la veille de la réouverture des établissements de nuit, quatre mois après l'émergence du mouvement #balancetonbar. Ce que saluent les associations d'aide aux victimes comme Héroï.nes du Val d'Oise mais il faut aller plus loin.

Mieux éduquer les professionnels

Le collectif réclame, en plus de la sensibilisation, une meilleure formation des professionnels de la nuit face à la banalisation de ces agressions: "une formation autour de ces violences dès l'école d'hôtellerie-restauration qui puisse se répercuter ensuite au sein de l'établissement par des outils de prévention" analyse Eïna du collectif.

Changement de mentalité

"Ce n'est pas à la victime de trouver des solutions" comme des vernis à ongles qui changent de couleurs au contact du GHB ou de mettre un couvercle sur son verre explique Cindie Le disez de l'assocation Act Right, "c'est aux établissement de mettre des protocoles en place, c'est aux agresseurs de ne pas agresser et l'objectif surtout , trouver des solutions en profondeur et replacer la culpabilité sur l'agresseur."

Les associations demandent au gouvernement d'aller plus loin, notamment sur la prise en charge des victimes dans les établissements de nuit et dans les commissariats.

Une plateforme pour les victimes

Le gouvernement a tout de même formé trente-deux policiers et trente-trois gendarmes pour le site arretonslesviolences.gouv.fr. Ils sont basés respectivement à Guyancourt (Yvelines) et Rennes.