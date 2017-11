Une campagne anti-jouets sexistes fait le buzz

Une campagne d'affichage créée par une association de Cergy (Val-d'Oise) a bien failli tomber dans l'oubli. Mais c'était sans compter la magie d'Internet et des partages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui les affiches intitulées "L'égalité commence avec les jouets" fait le tour du web.

Une Barbie championne du fer à repasser, un Ken rebaptisé Bob et tourné en dérision, mais aussi des enfants qui jouent avec des jeux a priori du sexe opposé, la campagne bouscule les clichés.

Une petite fille en robe de princesse fait de la mécanique, du cambouis plein les bras et sourit au bonheur de "jouer à la voiture". Sur une autre photo, un petit garçon est heureux lui-aussi de donner à manger à un poupon. Tout est fait pour dénoncer les clichés sexistes des catalogues des magasins.

Cécile Marouzé de l’association "le Jeu pour tous" à Cergy (Val-d'Oise) est à l’origine de cette campagne. Copier

La campagne s’appelle "L'égalité commence avec les jouets" et elle a été conçue par l'association Le Jeu pour Tous de Cergy (Val-d’Oise). Elle date déjà d’il y a + d'un an mais la magie d’Internet l’a remise en valeur aujourd’hui.

Un artiste en a fait la publicité et depuis, elle envahit nos comptes Facebook et autres réseaux sociaux. Il faut dire qu’à l’approche de Noël, vous êtes sans doute noyé sous les catalogues de jouets. Des magazines souvent sexistes et colorés selon les sexes : poupées roses pour les filles, camions bleus ou armes pour jouer à la guerre, chez les garçons.

Au moment où l’on parle beaucoup d’égalité homme/femme, la campagne d’affichage remporte un franc succès. Et sa belle histoire ne s'arrête pas là car des professeurs ou des documentalistes utilisent ces affiches pour sensibiliser les jeunes sur l'égalité des sexes. Ce n'est pas gagné car dès le plus jeune âge, les enfants intériorisent les différences filles/garçons.