Une campagne choc et des PV pour gagner la bataille de la propreté à Avignon

Avignon et le Grand Avignon lancent une campagne choc pour gagner la bataille de la propreté dans la cité des papes. L'objectif est de responsabiliser les citoyens et de freiner les incivilités. A ce volet pédagogique, va s'ajouter une politique répressive avec "des pièges photographiques".

Marre des déchets sur la voie publique, des dépôts sauvages, Avignon et le Grand Avignon déclarent la guerre aux ordures. Ils lancent une campagne choc avec pour objectif de responsabiliser les citoyens et de freiner les incivilités. La campagne va se traduire par une distribution de plaquette sur les bons gestes dans chaque boite aux lettres des Avignonais, des affiches un peu partout dans la ville avec le slogan "tous concernés", et des vidéos pédagogiques sur les réseaux sociaux.

70 agents pour verbaliser et dix pièges photographiques mobiles

Pour la maire d'Avignon, il s'agit de créer un électrochoc. S'il n'y a pas de changement de comportements, Cécile Helle prévient : il y aura des verbalisations. Elle seront effective à compter du 1er mars. La ville passe de six à 70 agents assermentés qui pourront verbaliser les contrevenants.

Pour lutter contre le fléau des dépôts sauvages, Avignon se dote aussi de dix pièges photographiques mobiles. Ils seront installés de manière aléatoire sur les zones identifiées comme la ceinture verte ou la Barthelasse. Ces appareils prennent des clichés qui permettent ensuite de confondre les personnes qui font des dépôts sauvages. Les amendes peuvent aller jusqu'à 1500 euros. Pour avoir une idée de l'ampleur du phénomène, 4000 tonnes de dépôts sauvages ont été ramassées en 2020 sur Avignon.

Avec le slogan "y a rien qui vous choque", la ville d'Avignon veut responsabiliser ses habitants sur la propreté urbaine - © Ville d'Avignon

Interdiction de déposer son sac poubelle sur le sol

Depuis le 1er janvier, intramuros, il est interdit de déposer son sac poubelle sur le sol. Laurence Lefèvre, adjointe en charge de la propreté urbaine, explique que tout a été mis en place pour avoir à proximité un conteneurs ou une corbeille. Plus d'excuse donc et si vous être pris la main dans le sac, vous devrez payer 68 euros d'amende auxquels s'ajoutent 52 euros d'enlèvement et de nettoyage.

La ville veut aussi organiser des opérations de nettoyage "coup de poing" dans les quartiers, avec les associations et les volontaires de la réserve citoyenne.