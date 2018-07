Marseille, France

Chaque année en France, les associations de protection animale estiment à 100 000 le nombre de chiens et de chats abandonnés, dont 60 000 rien que pour la période estivale, un triste record . Cela représente 11 animaux domestiques abandonnés toutes les heures.

Des abandons toujours plus nombreux, + 10% cette année pour le refuge de la SPA Marseille Provence . "on est obligé de construire des box pré montés pour accueillir les vagues successives" précise Xavier Bonnard, son président , "et dans le même temps les adoptions diminuent".

l'abandon volontaire d'un animal est passible de 30 000 euros d'amende et de deux ans de prison

Depuis janvier 2015, l'abandon volontaire d'un animal est reconnu comme un acte de cruauté au même titre que la maltraitance animale, puni par le Code pénal et passible de 30 000 euros d'amende et de deux ans de prison. "On est responsable de son animal" rappelle Guillaume Jouve, conseiller municipal de Marseille, délégué à l'animal dans la ville "quand on achète ou qu'on adopte un animal on s'engage sur plusieurs années".

Adoptez les bons réflexes, appelez Allo Mairie

la Ville de Marseille et la SPA Marseille Provence récupèrent chaque année entre 1500 et 2500 animaux errants sur la voie publique. Elles lancent un appel au civisme et une campagne de prévention en rappelant quelques règles comme par exemple de ne pas toucher un animal errant ou trouvé, mais d'appeler Allo Mairie au 0810 813 813 qui se chargera de faire intervenir les services compétents.