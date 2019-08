Une campagne d'affichage met en avant les mayennais remarquables

Le Conseil départemental de Mayenne et Mayenne tourisme ont lancé une campagne d'affichage instituée "Les Mayennais remarquables". À découvrir à partir du 21 août jusqu'au 17 septembre 2019. Reportage de Lena Thébaud

Laval, France

574 panneaux ont été diffusés à Laval, mais aussi, Rennes, Nantes, Angers et Paris à la gare Montparnasse. Le but est de faire connaître la région avec 4 affiches représentants 4 personnalités mayennaises sur des sites touristiques.

Vous pourrez donc découvrir Thomas Craipeau du restaurant Le Beyel à l'écluse de la Benâtre à Origné, Bruno Godivier du musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, Cécilia de Montalembert du château de Lassay à Lassay-les-Châteaux ainsi que Vincent Brault et Guillaume Beucher du parc Echologia à Louverné.

Pour Joël Balandraud, président de Mayenne Tourisme, c'est une campagne essentielle: "On a besoin d'attirer du monde et de faire profiter de nos atouts aux autres."

Une campagne qui est importante pour les mayennais, mais aussi les futurs touristes et ceux qui pourraient venir s'y installer. Joël Balandraud se désole de la réputation des régions rurales de France. Comme beaucoup d'autres personnes, il a découvert la Mayenne et ne l'a jamais quittée et c'est ce qu'il souhaite aux futures générations qui viendront s'installer ici.