La Ville de Béziers lance une nouvelle campagne de sensibilisation contre les incivilités. Une centaine de panneaux indiquent les prix des infractions. On a besoin de coup de semonce pour remettre les choses sur les rails, on vit en communauté donc on doit respecter la propreté, dit la mairie.

Une campagne d'affichage offensive et plutôt surprenante à Béziers pour traquer les incivilités

Savez-vous, combien vous encourez si vous ne ramassez pas la crotte de votre chien sur un trottoir ou si vous êtes surpris en train de jeter au sol votre mégot de cigarette alors que c'est interdit ? Ou encore si vous prenez le risque de taguer un bâtiment ou de laisser sauvagement votre vieux canapé en pleine nature ou devant chez votre voisin : 3.750 euros pour un graffiti, 1.500 euros pour un encombrant et 68 euros pour les deux autres infractions. Voilà qui fait réfléchir.

À Béziers, la municipalité vient de lancer une campagne plutôt surprenante et assez offensive, avec ce slogan, Wanted". Sur une centaine de panneaux du centre-ville et dans les endroits les plus fréquentés de la commune, la mairie tente d'attirer l'attention des Biterrois.

Lise Crotte, Oscar Mégot, Nina Sauvage, Jordan Graffiti activement recherchés

Cette campagne contre les incivilités a débuté ce lundi 26 avril et ne passe pas vraiment inaperçue. "Le but est de rappeler que les dépôts sauvages, les déjections canines non-ramassées ou encore les mégots de cigarettes et les graffitis sont autant de nuisance qui enlaidissent la ville et qui pourrissent le quotidien des habitants", précise Arthur Baches, le directeur de cabinet de Robert Ménard.

L'affiche attire le regard et ne laisse pas insensible

Nouvelle campagne d'affichage dans Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Cette campagne d'affichage doit durer plusieurs semaines. Il sera bien difficile ensuite pour un contrevenant de dire qu'il n'était pas au courant, ajoute Yvon Martinez, adjoint chargé de la propreté et de la gestion des déchet

"Bien sûr que cette campagne est offensive Elle attire l'œil."

"Le public a besoin de flash. C'est l'occasion de toucher du doigt la réalité. En France, on a besoin de coup de semonce pour remettre les choses sur les rails. On vit en communauté donc on doit respecter la propreté."

"Il y a encore aujourd'hui des gens qui jettent n'importe où, n'importe quand. C'est une offense à la civilité."

"Avant cet affichage, nous avons travaillé. Le taux d’incivilité a été réduit. Aujourd'hui, on demande aux Biterrois de faire encore plus attention, comme ne pas jeter n'importe où leurs déchets. L'intervention des équipes de nettoyage n'est pas suffisante. Une heure après leur passage, c'est de nouveau sale."

Dans l'ensemble, les Biterrois approuvent cette campagne

Une très grande majorité des Biterrois rencontrée approuve cette campagne. "La sensibilisation au quotidien c'est nécessaire", dit Martine. "Sensibilisation, amende, c'est bien mais il faut aller plus loin" rajoute Alicia. "Il faudrait des parcs à chiens pour qu'ils fassent leurs besoins comme cela existe dans certaines villes. Je n'en ai pas vu à Béziers", déplore cette Marseillaise récemment installée dans le Biterrois pour le travail. "Pourquoi pas un espace pour les grapheurs, des murs pour qu'ils s'expriment ? Cela existe ailleurs" indique Marc. Les idées sont lancées...

115 agents sont affectés au service nettoiement de la ville. Cinq aux dépôts sauvages. le budget de fonctionnement s’élève à 750.000 euros et 50.000 euros d'investissement (hors engins).

