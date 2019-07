Une association lance un appel à dons au profit des femmes sans abri à Montpellier

Montpellier, France

Près de 40% des personnes qui vivent dans la sont des femmes. Parmi elles, un quart est accompagné d'enfants. Mais les produits collectés et distribués par les associations ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Pour remédier à cette situation, l'association Les Femmes Invisibles distribue des kits d'hygiène aux femmes sans-domicile.

Un appel au don a été lancé par l'association via une plateforme en ligne ainsi que le site internet de l'association. 4 800 euros sont nécessaires pour la fabrication des 200 kits.

L'été, une période critique

Dans chacun des kits, des outils de première nécessité : dentifrice et brosse à dents, brosse à cheveux, serviettes hygiéniques, couches pour bébé, savon, préservatifs, crème hydratante, mouchoirs ou maquillage. L'ensemble coûte entre 15 et 20€.

Avec les vacances les dons sont moins nombreux, mais les besoins, toujours importants. "Quand vous êtes à la rue, que ça fait 3 jours, 4 jours qu'il y a une chaleur monstrueuse et que vous ne pouvez pas prendre de douche parce que dans le centre d'accueil il y aussi des hommes...quand vous avez, avec la chaleur, une hygiène qui se dégrade, quand vous n'avez pas le matériel qu'il faut, que vous ne pouvez pas vous changer...ce manque d'hygiène là peut devenir très dangereux pour leur santé", se désole Imad Attamini, qui a crée l'association avec des amis au début de l'année 2019.

Briser un tabou

C'est après avoir assisté à une projection du film "Les femmes invisibles", que les amis décident de se lancer dans le projet, choqués de la situation de ces femmes, notamment en période de menstruations. "L'hygiène intime des femmes on en parle pas !, s'indigne Gaëlle, l'une des bénévoles. Pourtant ça coûte des sous et avec la chaleur c'est juste horrible. Mais les femmes à la rue ont besoin de protections, c'est nécessaire, c'est indispensable à leur dignité. Ça touche à l'intimité, ça touche à soi-même, à l'image de soi, à l'estime de soi. Donc c'est pour ça que c'est profondément intime, et que c'est difficile de pouvoir en parler et de pouvoir le regarder."

L'association, lancée en janvier 2019, distribue ces kits deux fois par mois lors de maraudes.