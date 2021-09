Une campagne de financement participatif pour la restauration du domaine de Chéronne à Tuffé

Une campagne de financement participatif a été lancée par les propriétaires du château de Chéronne à Tuffé. L'objectif est de 40.000 euros, les fonds serviront à restaurer l'intérieur du logis-porte, un bâtiment à l'entrée du domaine datant du 16ième siècle et inscrit aux monuments historiques. Menacé en 2003, l'extérieur a déjà été restauré entre 2009 et 2011.

La campagne se consacre notamment à une salle, utilisée jusqu'à récemment comme garage. "C'était une grande dalle de béton, le tracteur et tous les établis", raconte Ludovic Dumielle, l'un des propriétaires. "On a réussi à la vider, derrière un placard où on stockait des huiles, on a retrouvé une fenêtre typiquement renaissance sous les couches d'enduit et de ciment."

Seulement deux logis-portes de cette époque

Un retour de l'histoire dans ce lieu qui en est chargé. "Le logis-porte, c'est le bâtiment d'entrée. Il servait de défense, on passait sous ce bâtiment avant de passer un deuxième pont-levis pour arriver au château", poursuit-il. "Il n'y a que deux logis-portes de cette époque en Sarthe. C'est très rare d'avoir ce genre de bâtiment encore dans cet état, le but c'est de refaire l'intérieur pour en faire profiter le public."

La pièce concernée par le chantier de restauration © Radio France - Raphael Cann

L'objectif est à terme d'y accueillir des événements comme des séminaires ou des mariages. Des activités déjà proposées depuis bientôt deux décennies au château en prévision de ces travaux. "L'agriculture, les bois et la chasse apportaient suffisamment d'argent à l'époque, aujourd'hui ça permet de faire l'entretien courant et l'administratif. On a vu qu'il y avait des travaux à faire, mais nous n'avions pas les fonds qui allaient avec", détaille Ludovic Dumielle.

L'idée étant aussi d'en faire profiter les futures générations : "on sait que ces maisons là sont sur de grandes durées, dans 70 ans, qu'est ce que ce sera pour les suivants ? On sait que cette maison va tous nous voir passer au fur et à mesure, on n'est qu'un maillon de la chaîne, ça vous oblige à avoir un domaine en bon état et en bonne santé." Le coût de ce chantier est estimé à 218.000 euros, dont 40% sont pris en charge par l'État, la région et le département.