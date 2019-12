Une campagne de solidarité pour Yonnah et ses parents au Pays Basque

Pays Basque, France

Yonnah est une fillette de deux ans et demi. Il y a dix jours encore elle jouait avec ses frères (15 et 13 ans) chez ses parents à Cambo les bains (64). Le père dirige une pizzeria dans la commune basque et la mère cuisine des plats exotiques qu'elle vend sur les marchés. Qu'elle vendait, car depuis deux semaines la vie de cette famille est bouleversée.

Yonnah en pleine chimiothérapie -

Yonnah enfermée dans une chambre stérile

Le médecin de la famille a diagnostiqué des signes de leucémie chez Yonnah. La fillette est aussitôt envoyée au centre hospitalier de Bayonne qui confirme le diagnostic. Dès le lendemain, Yonnah est transportée est hospitalisée au centre hospitalier universitaire Pellegrin à Bordeaux. Désormais la vie de Yonnah se résume à une pièce stérile. Interdiction absolue d'en sortir. Le moindre virus pourrait provoquer de gros dégâts.

Le papa de Yonnah, Thierry Dufourd Copier

On a été très touchés par cette campagne de solidarité

Yonnah à l'hopital -

Noël derrière une vitre

La mère de Yonnah a choisi de s'enfermer avec sa fille à condition de porter tout le temps un masque et une blouse isolante. Le père de Yonnah est aussi autorisé ainsi qu'une tante. C'est tout. Tout le reste de famille ne peut voir Yonnah qu'à travers une vitre. C'est ainsi qu'ils ont passé Noël. La fillette, sa mère et des cadeaux d'un coté. Les frères n'ont pu franchir la limite. Yonnah doit pouvoir subir une chimiothérapie sans risque de contracter la moindre maladie.

Yonnah et son papa (masqué)

On pouvait pas laisser nos amis dans cette situation

Vanessa Fouran a lancé une campagne de dons sur Litchee.com Copier

Comme la mère reste avec sa fille, le père continue de travailler mais il met un point d'honneur à venir tous les jours depuis Cambo jusqu'à Bordeaux. Face à cette situation des amis se mobilisent. "On ne savait pas quoi faire pour les aider et donc on a lancé une cagnotte de solidarité" explique Vanessa Fouran. L'argent permettra de tenir le coup et les coûts car les aller-retour grignotent le budget familial. Même si le papa travaille tous les soirs à la pizzeria il manque le salaire de la maman. Et ce chaos pourrait encore durer des mois.