Une campagne de stérilisation des chats à Avignon, mais cette fois des chats domestiques

La ville d’Avignon avec l'aide de la SPA et des associations de protection animale a déjà fait stériliser 2200 chats errants depuis 2017. Cette fois et également en partenariat avec la Fondation 30 millions d’amis, la municipalité s'attaque à la stérilisation des chats domestiques.

Le Collectif Vauclusien de protection animale et les vétérinaires avignonnais se sont associés pour mettre en place un coup de pouce financier à hauteur de 20 % des frais engagés pour tous les propriétaires. Mais de plus campagne de sensibilisation qui s’adresse également aux propriétaires de chats en situation de précarité ou confrontés à des difficultés financières. En collaboration avec l’association Vétérinaires Pour Tous ce sont pour ces personnes généralement non imposées les deux tiers de l’opération de stérilisation qui sera pris en charge et cela au-delà de la date de la campagne engagée par la ville d’Avignon. Le prix moyen d’une opération pour une chatte est de 120 euros, 80 pour un chat.

Une campagne accompagnée d'un affichage dans les rues de la ville et de flyers sous l'intitulé : "j'aime mon chat, je le fait stériliser". Les vétérinaires partenaires sont à retrouver sur le site de la mairie d'Avignon.

Le chiffre qui en dit long : 21000 , la population de chats que peut engendrer un couple non stérilisé en 4 ans !