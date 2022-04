Une campagne de stérilisation des chats à Pont-Saint-Esprit

Face à la recrudescence de chats errants sur le territoire de la commune, la municipalité de Pont-Saint-Esprit dans le Gard s’associe à la Fondation 30 millions d’amis, à l’association « Adopte 1 Poilu » et à la clinique vétérinaire du Vieux Pont, pour procéder à la stérilisation et l’identification des félins vivant en liberté sur le territoire. Afin de veiller à la non-propagation des animaux et de réguler leur nombre en évitant de nouvelles portées, des campagnes de capture de chats errants vont être programmées tout au long de cette année 2022 pour procéder à leur stérilisation et à leur identification. "Il est important que les propriétaires de chats veillent à ne pas laisser divaguer leurs animaux durant cette période".

Que dit la loi ?

L'identification d'un chien ou d'un chat est obligatoire pour les chiens de plus de 4 mois et pour les chats de plus de 7 mois. Elle est effectuée par un vétérinaire. Le fait de détenir un chien ou un chat non identifié né après le 1er janvier 2012 peut être puni d’une amende de 750 €. L’identification de votre chat ou de votre chien peut être contrôlée par les policiers municipaux et son absence peut être verbalisée. L’identification permet à l’Etat d’assurer le suivi sanitaire, la sécurité des populations, le respect de l’environnement, la surveillance des pratiques commerciales, des importations et du trafic, grâce à la traçabilité de l’animal.

Le « chat libre »

Les chats non identifiés vivant dans des lieux publics peuvent être stérilisés et identifiés, ce qui leur permet d’acquérir le statut de « chat libre » et le droit de vivre librement. Ce statut a été créé en 1999 dans le Code rural et de la pêche maritime. Selon cet article L211-27, le maire peut, par arrêté, faire procéder à de telles campagnes de stérilisation et identification.