Une campagne estivale en faveur de l'écotourisme dans les Parcs naturels régionaux

Le réseau et la marque "Valeurs Parc" pour les professionnels c'est un engagement basé sur l'écotourisme et un choix de vie qu’ils partagent avec les visiteurs explique la Fédération de parcs régionaux. Ces professionnels du tourismes sont encadrés avec des rencontres et des formations animées par deux coordinatrices des parcs de la région.

Un encadrement des professionnels du tourisme et des producteurs vers des pratiques plus durables, respectueuses de la nature et du cadre de vie. Un réseau très fourni sur l'ensemble des parcs de la région ( les Parcs des Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Luberon, Mont-Ventoux, Préalpes d’Azur, Queyras, Sainte-Baume et Verdon ) avec un total de 173 hébergements ( gîtes et chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages vacances), 34 restaurants, 17 sites de visite, mais aussi 63 prestations de découverte accompagnées sans parler des adresses de produits du terroir.

Susciter un nouvel engouement pour l'écotourisme auprès d'un nouveau public

La nécessite de compenser l'absence de nombreux touristes depuis mars s'impose mais les destinations en régions peuvent être aussi l'occasion de trouver de nouveaux adeptes de l'écotourisme pour Laure Galpin, la directrice du Parc naturel régional du Luberon : "Au Parc nous recevons un million six cent mille touristes et six millions d'excursionnistes par an. On ne sera pas du tout dans ces fourchettes là et on en est très inquiet. Même en juin il y a encore des annulations. Mais en même temps opportunité , occasion de se dire que l'écotourisme c'est un formidable potentiel et on a accompagné les professionnels pour qu'ils puissent aussi assurer une offre sécurisée d'un point de vue sanitaire , vraiment rassurer les visiteurs."

Concilier développement durable, nature et consignes sanitaires du déconfinement

Au camping Le Vallon à Bonnieux dans le Luberon la saison décolle à peine pour les gérants Véronique et Olivier : "On a du monde les weekends mais les touristes hollandais habituels , aucun, et les allemands commencent à revenir tout doucement. On a eu une visioconférence avec le réseau "Valeurs Parc" et on a bien sûr parlé des mesures sanitaires pour pouvoir rester Valeurs Parc sans trop mettre de produits chimiques. Parce qu'il faut tout désinfecter et que c'est un peu le contraire de la philosophie pour privilégier le naturel. Ils nous ont alors suggéré une liste de produits avec un écolabel pour désinfecter les poignées , les chasses d'eau , tous les locaux.

Sinon pour cette saison on a rajouté une petite épicerie avec des produits de première nécessité et on a une petite dame qui vient faire des marchés locaux, bio. Là on commence à avoir _plus de familles avec des enfants qui redécouvrent la nature_, même des gens qui viennent de pas très loin, qui habitent en ville et passent un weekend au grand air. Les parents sont ravis parce que les enfants lâchent un peu les ordinateurs."

Olivier Léonard accompagnateur en montagne avec Marchalétoile - Parc du Luberon