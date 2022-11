Une campagne inédite pour déposer les armes dans l'Orne

Il faut parfois faire un peu de route dans l'Orne pour déposer ou régulariser les armes en votre possession. Seule la gendarmerie d'Argentan participe à cette opération nationale organisée jusqu'au vendredi 2 décembre 2023. L'objectif est d'encourager les habitants à déposer les armes entreposées chez eux. C'est aussi un enjeu de sécurité explique le sous-préfet d'Argentan : "deux millions d'armes seraient non déclarées en France et en cas d'accident ou même parfois de crime, il est indispensable de savoir à qui l'arme est associée" précise Paul Bourgeois.

Des armes de poing, des fusils et même des catanas ont été déposés à la gendarmerie d'Argentan © Radio France - Elodie Touchais

Des armes souvent oubliées entre deux armoires !

Avec sa carabine 22 long rifle sagement rangée dans son fourreau d'origine, Isabelle n'est pas bien à l'aise . Ce fusil appartenait à son mari et elle se souvient à peine comment l'arme est arrivée à la maison ! Un fusil resté caché de nombreuses années "pour éviter qu'il ne tombe dans les mains des enfants". Aujourd'hui c'est donc sans regret et même avec soulagement que la retraité dépose la carabine et ses munitions : "c'est vraiment l'occasion de s'en débarrasser parce que je déteste les armes" souffle soulagée la retraité qui repart les mains vides et le cœur léger.

Déposer ou simplement enregistrer son arme …

A l'accueil de la gendarmerie d'Argentan, l'attente se prolonge pour ceux qui viennent seulement déclarer leur arme. Gilbert patiente depuis déjà deux heures pour enregistrer le fusil de son père que celui-ci avait reçu en cadeau lorsqu'il travaillait comme jardinier au château de Sassy. Ce fusil, il ne s'en séparerait pour rien au monde : "vous savez quand il y a un truc qui appartenait à vos parents vous ne l'abandonnez pas". Ce fusil, ce sont des souvenirs, un héritage familial vieux de 80 ans. Mais par précaution Gilbert a apporté le fusil pour l'enregistrer et le neutraliser aussi en laissant aux gendarmes le percuteur de l'arme.

Les armes déposées à la gendarmerie d'Argentan seront dans leur majorité détruites © Radio France - Elodie Touchais

Les armes abandonnées seront toutes en majorité détruites. Seules celles ayant un intérêt historique seront neutralisées et conservées. Pour tous les particuliers en possession d'explosifs, grenades, obus ou mèches de détonateur, les gendarmes de l'Orne rappellent qu'il ne faut pas venir les déposer mais contacter les services de déminage qui se déplaceront à votre domicile.

Une opération de régularisation à destination des chasseurs

Cette opération s'adresse aussi aux 12 à 15 000 chasseurs du département de l'Orne. A partir du 30 juin 2023, la déclaration papier ne suffira plus, toutes les armes devront être enregistrées sur le SIA, le Système d'Information des Armes rappelle le sous-préfet d'Argentan. Pour accompagner les chasseurs dans cette démarche et les aider si nécessaire à passer au numérique, deux agents de la préfecture de l'Orne sont présents à la gendarmerie d'Argentan.