Une campagne pour inciter les maîtres à équiper de puce leurs chats et leurs chiens

Dès ce lundi et toute la semaine, sur les réseaux sociaux et par le biais des vétérinaires, la société I-Cad va informer et inciter les propriétaires d'animaux à identifier leur chat ou leur chien. I-Cad, c'est l'organisme chargé de par le ministère de l'Agriculture de recenser et de tenir à jour le fichier des animaux domestiques en France. L'identification est d'ailleurs obligatoire, mais tous les propriétaires ne le font pas. En France, on estime que la moitié des chats ne sont pas équipés de puces ou tatoués.

Utile pour voyager ou retrouver son animal perdu

Pourtant, identifier son animal représente de multiples avantages. Cela permet de créer un lien direct et officiel entre l'animal et son maître "notamment pour déclarer sa perte, son vol, détaille Alexandre Balzer, vétérinaire à Bellerive-sur-Alllier et administrateur d'I-Cad. On peut donc retrouver plus facilement le propriétaire et prouver que c'est bien son chat ou son chien. Ça permet aussi d'éviter des litiges avec l'administration : si un chien provoque un accident, on sait à qui il appartient, vous ne pourrez donc pas être accusé à tort, on ne vous dira pas que c'est votre chien qui a provoqué l'accident. Et puis ça permet aussi de voyager puisque pour pouvoir aller à l'étranger, il faut un passeport qui ne sera valide qu'avec une identification de l'animal."

Puces ou tatouages

Pour identifier leurs animaux, les propriétaires ont plusieurs choix : soit l'installation d'une puce, "qui n'émet pas, mais fait office de code-barre", précise le vétérinaire, ou alors la technique plus ancienne du tatouage d'un numéro sur l'animal. Attention cependant, le tatouage ne permet pas de faire voyager votre animal au contraire de la puce.

I-Cad et les vétérinaires espèrent faire sauter le pas aux propriétaires encore réticents. Souvent, c'est le coût de l'opération qui peut être un frein, compris entre 60 et 80 €. Pourtant loin des 750 € d'amende prévue par la loi en cas de défaut d'identification.