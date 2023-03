Une campagne pour le don du sang s'affiche sur les camions des pompiers des Landes

Pour l'instant, huit véhicules de six centres de secours du nord des Landes sont habillés de cette campagne de communication.

Une campagne inédite s'installe sur les camions des pompiers des Landes depuis le 1er mars. Pour la première fois en France, huit véhicules de six centres de secours du nord des Landes (Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Ychoux, Pontenx-les-Forges et Mimizan) sont habillés d'une campagne de communication pour le don du sang. On peut y lire "Nous sauvons des vies, le don de sang aussi. Rejoignez-nous, devenez donneur".

Une idée du service départemental d'incendie et de secours des Landes, à laquelle a tout de suite adhéré l'établissement français du sang de Nouvelle-Aquitaine. Il est effet toujours à la recherche de nouvelles façons de communiquer et d'interpeller les potentiels donneurs.

Rendre le don du sang visible

"Le don de sang doit rester en permanence visible auprès de la population française", explique ainsi Camille Journet, la directrice de communication de l'EFS de Nouvelle-Aquitaine. "Toute action un peu nouvelle, inédite, originale, qui permet de donner une visibilité autre que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, comme les affiches de collecte ou les banderoles, est intéressante", ajoute-t-elle.

D'autant que les camions de pompier sont des vecteurs de communication intéressants. "Cette campagne va nous permettre de profiter de la surface de marquage des camions, qui circulent énormément. Les pompiers font plus de 38.000 interventions sur l'ensemble du territoire des Landes par an, donc ce sont beaucoup de kilomètres parcourus", décrit Camille Journet. "On pense que les automobilistes notamment, mais également les passants, vont être interpellés par quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir sur ces véhicules de secours."

Après les six centres du nord des Landes, ce seront ceux de Mont-de-Marsan et de Saint-Perdon qui seront équipés de cette campagne dans les prochaines semaines, avant ceux du sud du département. À l’issue de cette opération, un camion sur quatre du Sdis40 devrait ainsi porter les couleurs du don de sang. 10.000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour répondre aux besoins des patients, dont 1.000 pour la seule Nouvelle-Aquitaine.