VIDEOS : Une campagne pour prévenir les noyades cet été met en scène des champions azuréens

Alpes-Maritimes, France

Avec son littoral exceptionnel, la Côte d'Azur est, tous les étés, exposée aux risques de noyade. Que ce soit en mer, en piscine ou en rivière les risques sont importants. L'an dernier, 1.649 personnes ont été victimes de noyade en France entre le 1er juin et le 30 septembre 2018, et 406 sont mortes. Des chiffres qui sont en forte augmentation. Tous les ans à l'approche de l'été , les services de secours sont en alerte mais cela ne fait pas tout : 45% des noyades surviennent dans des piscines privées et touchent les enfants : les accidents mortels de noyade chez les moins de six ans sont passés de 13 à 25 cas en trois ans.

Les départements avec une bordure littorale sont les plus touchés et les Alpes-Maritimes ne sont pas épargnées. La campagne d'information et de prévention a été lancée ce jeudi 20 juin par la ministre des Sports Roxanna Maracineanu, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, et la Fédération Française de Natation.

Pour mettre en images les conseils de prévention : Gil Kenny, producteur et réalisateur de cinéma, dont la fille a été sauvée de la noyade dans sa villa de la Côte d'Azur. Effrayé et marqué par cet épisode et conscient de l'importance d'agir pour éviter le pire, il a trouvé et mis les moyens cinématographiques pour tourner trois clips bien léchés, aux images magnifiques .

L'union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes a pris les choses en main et dans la lignée des campagnes "TouchePasAMonPompier" et "LiberezLaRoute", la campagne #VigilanceNoyade a été mise au point en mettant en scène trois champions azuréens.

L'apnéiste niçois, Guillaume Néry

Le nageur antibois médaillé olympique, Alain Bernard

La triple championne du Monde de Kite Surf, Charlotte Consorti

Trois clips superbes, des messages percutants, pour que l'été soit une fête et les vacances un bonheur partagé. Les trois clips vidéo ont été produits par Sharkprod, réalisés par le niçois Anthony Starace sur une idée originale des Sapeurs-pompiers de France.