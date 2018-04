Drôme, France

Plus d'un tiers des Français (36%) ne partent pas en vacances, dont 3 millions d'enfants. Constat établi par trois associations, Jeunesse au plein air (JPA), Solidarité laïque et l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT). Qui ont donc lancé ce mardi une campagne nationale pour le droit aux vacances pour tous. Leur objectif, informer les citoyens des aides déjà existantes. Elles sont maintenant répertoriées sur un site internet dédié. Par ailleurs, les associations interpellent les élus pour qu'ils s'emparent du problème.

Changer de décor, c'est essentiel pour les enfants, dans l'apprentissage du vivre-ensemble, François Benoit, de l'association Jeunesse au plein air dans la Drôme

Tous les enfants devraient pouvoir partir au moins une fois en colonie, estime François Benoit, président de l'association Jeunesse au plein air dans la Drôme. "Changer de décor, c'est essentiel pour eux, pour l'apprentissage du vivre-ensemble et de l'autonomie", explique-t-il. Chaque année, l'association JPA aide environ 300 enfants dans la Drôme, une dizaine en Ardèche. "Notre enveloppe est de 28 000 euros par an. L'argent vient des dons dans les établissements scolaires publics. Ils ont tendance à diminuer, alors nous en appelons à la générosité des familles plus fortunées", poursuit François Benoit.

Demander des aides à la CAF

Pour financer les colonies de vacances, et même les séjours en famille, les foyers modestes peuvent se tourner vers la CAF. Faut-il encore le savoir. Des aides sont distribuées pour les foyers dont le quotient familial n'excède pas les 750 euros dans la Drôme, 800 euros en Ardèche. Au-delà de ce seuil (et pour un quotient familial jusqu'à 1300 euros, les familles drômoises et ardéchoises peuvent se tourner vers des associations comme Jeunesse au plein air. "Nous finançons 38% de la colonie de vacances pour un premier séjour, 30% pour une deuxième expérience", détaille François Benoit.

Une piste : taxer l'hôtellerie de luxe

Les associations ne peuvent pas prendre en charge à elles seules le problème. D'où cette campagne nationale, en direction des familles mais aussi des élus. Le point central, c'est celui du financement de ce droit aux vacances. Les associations ont des idées, comme celle de taxer l'hôtellerie de luxe, et d'ouvrir un fonds national d'aide au départ en vacances pour les enfants. "Une taxe de 2% à 6% permettrait de dégager 200 millions d'euros par an", conclut François Benoit.