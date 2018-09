Un Tour de France pour éduquer les chiens et leurs propriétaires ! C'est le défi que s'est lancée Julia Jane, jeune varoise de 23 ans. Cette ancienne militaire de la Marine Nationale a créé une chaîne YouTube et un groupe Facebook (« conseils de chiens ») suivis par plus de 11.000 personnes.

Julia Jane, "caninologue" du Var et ses deux Beagles, Stitch et Luky

La Garde, France

Julia Jane, habitante de La Garde (Var), a créé le premier centre virtuel d’éducation canine de France. « Conseilsdechiens »... c’est le nom de la chaîne YouTube et du groupe Facebook de la jeune « caninologue » (terme qu’elle a inventé !). Elle est suivie par plus de 11.000 personnes. Avec ses vidéos, la varoise de 23 ans aide les propriétaires de chiens à éduquer leur toutou. Aujourd’hui, Julia Jane souhaite aller à la rencontre de ses « patients ». Elle entame ce dimanche 23 septembre le « Tour de France des conseilsdechiens ».

Elle quitte le Var au volant de son camping-car avec son fiancé et leurs deux Beagles, Stitch et Luky, deux chiens de chasse forcément très bien éduqués. Un mot, une phrase suffisent pour que les deux chiens obéissent à Julia. Bientôt titulaire d'un certificat d'assistante vétérinaire, Julia Jane et ses "conseilsdechiens" s'appuient sur une méthode éducative particulière : l'éducation positive. « Le chien fait quelque chose de bien, on va le récompenser pour lui faire comprendre qu’on veut revoir ce comportement ».

La « caninologue » explique aussi qu’éduquer un chien c’est avant tout éduquer et motiver son maître : « Si le maître ne change pas… le chien ne changera jamais. Le maître doit faire des efforts pour obtenir des résultats de son chien. » Le slogan de Julia Jane est d'ailleurs : "Je conseille, tu éduques !"