Une cantine solidaire pour les étudiants de Clermont-Ferrand

Au 21 de la rue Kessler à Clermont-Ferrand, la pancarte annonce la couleur. "Cantine partagée solidaire : tous les mardis et jeudis, 9h30 pour cuisiner, 12h30 pour manger." L'association étudiante Lieutopie ouvre donc sa cuisine deux fois par semaine à tous ceux qui veulent manger des plats sains à prix libre.

Lieutopie avait déjà son épicerie qui récupère et propose à prix libre des invendus de produits frais, bio et locaux, encore faut-il savoir cuisiner le panais un peu flétri ou le rutabaga. L'association franchit donc une étape de plus en offrant l'équipement, l'espace, le temps et l'accompagnement qui manque souvent aux étudiants pour cuisiner.

Une affaire aussi de justice sociale explique Tanguy, salarié à Lieutopie sur les projets alimentaires et en charge de cette cantine solidaire. "Je dirais que c'est un tiers des étudiants qui ne mangent pas à leur faim et la moitié qui n'ont pas le temps de manger sainement, donc qui mangent pour s'alimenter plus que par plaisir."

La cantine solidaire vise pour le moment la préparation de 20 à 30 repas dans sa cuisine équipée notamment grâce aux 45 000 euros du budget éco citoyen du Département du Puy-de-Dôme. Lors de la dernière édition, c'est le projet qui a reçu le plus de votes des Puydômois.