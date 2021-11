Une caravane de passage à Clermont-Ferrand pour ouvrir le dialogue avec les quartiers

Les 1er et 2 novembre, la caravane du projet national "Nos quartiers ont de la gueule" s'arrête à Clermont-Ferrand. Une rencontre avec les habitants des différents quartiers populaires de la ville pour échanger sur les thématiques qui leur tiennent à cœur.

La caravane du projet national "Nos quartiers ont de la gueule" s'arrête à Clermont-Ferrand ce lundi et ce mardi pour rencontrer les habitants des différents quartiers populaires de la ville. Et pour un 1er novembre, les bénévoles de l'association Pas sans nous étaient plutôt surpris de voir autant de monde devant leur stand, installé juste en face du Auchan de Croix-de-Neyrat. Avec l'association du Droit au logement du Puy-de-Dôme (DAL63), ils portent le projet "Nos quartiers ont de la gueule".

L'objectif : ouvrir le dialogue avec les quartiers populaires de France, à quelques mois de la présidentielle. Annick, 66 ans, qui vit à Croix-de-Neyrat depuis dix ans. Entre les rats, les punaises de lit et le manque d'infrastructures, de nombreux problèmes sont à faire remonter selon elle. "Les quartiers du Nord sont à l'abandon total." Une de ses voisines, Malika, renchérit : "On a beau se plaindre, personne ne s'occupe de nous, on ne nous écoute pas. Rien n'est proposé aux jeunes pour les occuper. Tout ça parce que ce quartier est vraiment mal vu…"

Mohammed explique à Annick comment remplir le questionnaire et faire remonter les problématiques du quartier. © Radio France - Lou Momège

Mêler davantage politique et quartiers populaires

Mohammed, membre l'association Pas sans nous veut lutter contre les clichés sur les quartiers : "On en a marre d'entendre parler des quartiers populaires comme sources de problèmes. Pour nous, ils sont plutôt sources de solutions." Le stand "Nos quartiers ont de la gueule" propose justement un questionnaire pour que les habitants dénoncent les inégalités dont ils sont victimes, mais proposent aussi des pistes d'amélioration.

Car comme le dénonce Fatima Chennouf-Terrasse, fondatrice de DAL63, ces quartiers se sentent délaissés des politiques publiques. "On ne peut pas faire de politique si on n'est pas sur le terrain, affirme-t-elle. C'est le problème à Clermont-Ferrand : une majorité d'élus ont peur d'aller voir la population dans les quartiers populaires."

La caravane "Nos quartiers ont de la gueule" doit s'arrêter dans une quarantaine de villes, entre le 29 octobre et le 13 mars. Plus de 4.000 km à parcourir à travers la France pour engager le dialogue avec les quartiers, mais aussi inciter à voter pour les élections présidentielles.

Après être passés à Croix-de-Neyrat, à la Fontaine du bac, et dans le quartier de la gare ce lundi, les bénévoles se rendent au marché de La Gauthière et à Saint-Jacques ce mardi.