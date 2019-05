Une caravane pour défendre les droits des personnes handicapées

Grenoble, France

"Notre association ne pouvait pas rester les bras croisés et l'idée c'était de mener sur l'ensemble du territoire une action pour faire savoir les propositions, les besoin et les attentes des personnes handicapées" explique Mathieu Villaret, directeur territorial des actions associatives pour APF France Handicap en Isère au lancement, mardi 7 mai, d'une opération caravane "En route vers nos droits" devant l'église Saint-Louis à Grenoble (Isère). Une cinquantaine de personnes handicapées, déçues par la politique du président de la République, se sont rassemblées en centre-ville pour exprimer leur mécontentement.

Le handicap, première cause de discrimination en France

Les principales revendications des personnes concernent les déplacements au quotidien de plus en plus compliqués, même si Grenoble est l'une des villes les plus accessibles de France selon les personnes handicapées présentes mardi matin. La revalorisation de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et son individualisation en cas de vie de couple est largement plébiscitée comme l'introduction du handicap dans l'article 1 de la Constitution française. "On ne demande rien d'autre que la possibilité de vivre comme toute personne normale" remarque Jean-Pierre, qui a accroché une pancarte "La confiance en berne" sur son fauteuil. Mathieu Villaret rappelle que le handicap reste, encore aujourd'hui en France, la première cause de discrimination.

Rassemblement de personnes handicapées devant l'église Saint-Louis à Grenoble lors du lancement de l'opération caravane APF France Handicap. © Radio France - Bastien Thomas

Une opération nationale pour interpeller le gouvernement

Il s'agit d'une opération sur l'ensemble du territoire, regroupant quatre caravanes au départ de Grenoble, Montpellier, Rennes et Strasbourg qui s'arrêteront dans différentes villes de France, où seront évoqués plusieurs thématiques liées au quotidien des personnes handicapées. Faire valoir ses droits fondamentaux, pouvoir se loger ou encore pouvoir être autonome et financer son autonomie sont les principaux thèmes. Le véhicule grenoblois partira jeudi 9 mai avec quatre représentants isérois pour se rendre à Paris, le 14 mai, à l'occasion d'une manifestation nationale. Une lettre ouverte a été écrite et les organisateurs espèrent qu'elle pourra être remise en mains propres au président de la République.