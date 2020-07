Une carte d'identité marseillaise bleue et blanche aux couleurs de la ville

L'association Ambassade de Marseille lance la "carte d'identité marseillaise". Une carte bleue et blanche aux couleurs de la ville et de l'Olympique de Marseille. Une façon ludique pour l'association de faire la promotion de la culture et du savoir vivre marseillais auprès des touristes.

A Marseille, le bleu et le blanc sont incontournables. Bleu du ciel et de la mer, blanc des roches des calanques, bleu et blanc également les couleurs du drapeau de la ville et de l'Olympique de Marseille. C'est donc en toute logique que la "carte d'identité marseillaise" arbore ces couleurs. Lancée par l'association Ambassade de Marseille, cette "carte d'identité marseillaise" doit permettre de faire la promotion de la culture et du savoir-vivre marseillais auprès des touristes.

Mais également pour les Marseillais et non Marseillais d'officialiser leur amour pour la ville : "_Être marseillais, c'est un état d'esprit et une fierté que l'on porte toute une vie_... Avec la carte d’identité marseillaise revendiquez votre amour pour Marseille !" peut-on lire sur le site ambassadedemarseille.fr.

Qui n'a pas sa carte n'est pas Marseillais !

Bleu et blanc également le stand installé chaque soir dès 18h30 à l'Escale Borély (8e), jusqu'à la fin août et où vous pouvez vous procurer le fameux sésame. Une carte que chaque propriétaire peut personnaliser en faisant apparaître sa photo et le slogan de son choix "à jamais les premiers", "on craint degun", "t'es fada" ou encore "amoureux de Marseille". Et amoureux de leur ville, les quatre porteurs du projet, Manu, Ryan, Rachid et Yacine le sont : "Je suis un fou de Marseille moi, précise ce dernier avec humour. On est à part, _Marseille est à part, tout est différent ici, même l'eau elle n'est pas pareille_, c'est la meilleure eau du monde!".

Il rappelle que pour être un vrai Marseillais, il faut aimer Marseille bien sur et partager certaines valeurs : "Faut abuser, aimer l'OM, détester le froid, aimer le ski mais pas trop, juste quand il fait beau et porter l'écharpe de l'OM, pas l'écharpe pour le froid."

Plus de 1100 cartes ont déja été vendues, à 10 euros pièce. Une carte qui vous permet d'accéder à quelques bons plans et avantages auprès de restaurants, glaciers, barbiers, loueur de véhicules, auto et jet ski, en passant par la remise en forme par des coachs sportifs diplômés.