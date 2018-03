Montpellier, France

Un mec qui sort d'un bâtiment quand je passe. Il me reluque et commence a s'approcher de moi en essayant de me bloquer le passage dans la rue. Je suis partie en courant.

C'est un des messages que l'on trouve sur la carte interactive mise en ligne par un collectif " groupe F de Montpellier" , un collectif composé à ce jour d'une 15 aine de femmes et de quelques hommes qui ont décidé à leur niveau de participer à la lutte conte le harcèlement de rue .

Ça va du compliment lourdingue, à la main aux fesses et même la proposition sexuelle , en passant par être abordé ou suivi par un homme . Il y a déjà une 30 aine de témoignages .

Pour Sarah Rousseau , membre du collectif," l’intérêt de visualiser le lieu et l'heure à laquelle cela s'est passé, c'est de montrer que cela touche notre vie quotidienne et que cela ne se passe pas forcement dans un angle de rue sombre et la nuit."

Sarah Rousseau ajoute " l'objectif n'est pas de créer une carte des lieux ou des quartiers a éviter , même si on sait que les gares sont des lieux plus sensibles ."

mode d'emploi de cette carte interactive :