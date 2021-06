Une carte de séjour pour les ressortissants britanniques qui vivent en Charente

C'est une des conséquences du Brexit, les Anglais et les Ecossais qui sont nombreux en Charente doivent avoir à partir de ce jeudi 1er juillet une carte de séjour ou de résident. Et finalement, c'est plutôt bien accepté. Pour le vérifier direction l'hôtel de "L'Etoile d'or" à Villefagnan, à une trentaine de kilomètres au nord d'Angoulême. L'association "Le coq et la rose" organise, tous les vendredis après-midis, des rencontres linguistiques entre Anglais et Français. Raymond, lui, a installé une boutique d'objets anglais, dans une aile de l'hôtel. Il vit ici depuis 5 ans, et a ouvert son commerce il y a 3 ans. Le frère du patron de l'hôtel, John Hillman, vit en France depuis une dizaine d'années. Lui a une carte de résident, renouvelable tous les 10 ans.

L'hôtel "L'Etoile d'or" à Villefagnan, siège de l'association franco-anglais "Le coq et la rose" © Radio France - Pierre MARSAT

Un autre John, John Sinclair, est Ecossais. Lui aussi doit avoir une carte de résident. Il vit ici depuis 2012, et il ne comprend pas que certains Britanniques en Charente rechignent à avoir cette carte de séjour. Joséphine HOLLERAN est Anglaise. Elle habite en Charente depuis 2015, elle y a même travaillé avant d'être en retraite aujourd'hui. Pour elle, cette carte de séjour, ça la rassure : c'est le constat de son droit de vivre ici. La déclaration de résidence doit être effectuée avant le 1er juillet. L'administration française se donne 3 mois pour distribuer les titres de séjour, à partir du 1er octobre.

Reportage à Villefagnan Copier