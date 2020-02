Seine-Saint-Denis : une carte unique pour accéder aux 12 bibliothèques du territoire Est Ensemble

Ce mercredi 26 février, le territoire Est Ensemble qui regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis (Pantin, Romainville, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Bondy, Bobigny, Noisy-le-Sec, Le Pré-Saint-Gervais), lance officiellement une nouvelle carte unique pour accéder à ses 12 bibliothèques.

Avec cette carte, l'idée est d'unifier le service et permettre aux 420 000 habitants d'Est Ensemble d'aller d'une bibliothèque à l'autre, d'une ville à l'autre, sans avoir à refaire une inscription. Grâce à la fusion des catalogues des douze structures et l'installation d'un nouveau logiciel en commun, le lecteur ou la lectrice pourra accéder (toujours gratuitement) à 780 000 documents : livres, audio, vidéo mais aussi un accès en ligne depuis chez soi pour écouter des concerts de la Philarmonie de Paris (dont le territoire est partenaire) et pour apprendre des langues sur la plateforme en ligne Babel.