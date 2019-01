Une caserne commune entre Audun-le-Tiche et Villerupt va voir le jour

C'est un projet vieux d'une vingtaine d'année qui a enfin été lancé ce mercredi à Russange. Une caserne de sapeurs-pompiers commune à Audun-le-Tiche et Villerupt devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Une soixantaine de soldats du feu devrait y être affecté.

Les présidents des conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle Mathieu Klein (à gauche) et Patrick Weiten ainsi que Gauthier Brunner ont officiellement lancé les travaux.

Audun-le-Tiche, France

Le temps a été long, mais le projet est désormais lancé. Audun-le-Tiche va avoir une caserne avec sa voisine meurthe-et-mosellane Villerupt. Ça faisait presque 20 ans qu'un tel local était à l'étude, depuis la départementalisation des services d'incendie et secours (Sdis) en 1999 et 2000. 3 à 5 millions d'euros seront investis par les deux départements.

Un lien entre le 54 et le 57

A l'heure actuelle, il y a des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à Audun-le-Tiche. De l'autre côté de la frontière, uniquement des volontaires, mais tous cohabiteront pour intervenir dans le pays haut. Les casernes vieillissantes rendaient indispensable la création d'une nouvelle flambant neuve. Comme l'explique l'actuel chef à Audun-le-Tiche, le capitaine Pierre Boisson. "Le territoire du pays haut a des enjeux forts en terme de sécurité civile auxquels une caserne unique peut répondre."

Ouverture en fin d'année

Plus de 2 200 interventions par an sont prévues pour cette nouvelle caserne. Elle devrait être opérationnelle dès la fin 2019 et sera située dans le quartier de cantebonne à Villerupt. Soit une vingtaine d'années après la création des Sdis. Selon Patrick Weiten, président du conseil départemental de Moselle, il fallait prendre le temps pour coordonner les deux départements ensemble. A l'avenir, même si ce n'est pas encore à l'ordre du jour, la nouvelle caserne pourra même collaborer avec les collègues luxembourgeois.