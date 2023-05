Une caserne de gendarmerie d'envergure en construction au sud ouest de Toulouse

Au sud ouest de Toulouse, une nouvelle caserne de gendarmerie est en train de sortir de terre à cheval sur les communes de Cugnaux et Villeneuve-Tolosane. C'est l'aboutissement d'un projet vieux de presque 10 ans. Le premier coup de pioche a eu lieu en mars, la première pierre sera posée fin mai. Elle accueillera une centaine de gendarmes et leurs familles.

Livraison deuxième semestre 2024

"Avec cette caserne la compagnie du Mirail va devenir la compagnie Cugnaux-Villeneuve Tolosane" s'enorgueillit le maire de Cugnaux, pas peu fier de présenter le chantier, en bordure d'un quartier résidentiel, en lieu et place d'un ancien champ de céréales sur une zone qui s'appelle Pée d'Estebe .

La livraison est prévue au mieux au deuxième semestre 2024. C'est le bailleur social Promologis qui construit les murs

du R+1 au R+3. Ils accueilleront l'actuelle compagnie de Toulouse-Mirail coincée aujourd'hui dans une zone enclavée le long du boulevard Eisenhower ainsi que le PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de Colomiers, la brigade de Cugnaux et celle de Villeneuve-Tolosane dont les logements aujourd'hui sont vétustes. Le site de 4 hectares devrait aussi héberger la maison de protection des familles de Cugnaux.

Les travaux de voierie sont pris en charge par Toulouse Métropole. Contrairement à la future caserne de Balma propriété de l'état, ici la gendarmerie sera simple locataire.

"Un projet comme il n'en arrive qu'un par siècle dans une commune"

Le maire de Villeneuve-Tolosane Romain Vaillant sait qu'il ne vivra pas deux fois un projet d'une telle envergure : "Dans la vie d'une commune ça n'arrive qu'une fois par siècle, et a fortiori pour un maire." L'élu précise que "c'est l'aboutissement d'un projet imaginé en 2014 par les deux anciens maires Philippe Guérin et Dominique Coquart respectivement maires de Cugnaux et de Villeneuve-Tolosane, ça prend du temps car il y a des allers-retours et des évolutions réglementaires". Et à l'issue de tant d'années de travail : "cet équipement de grande ampleur avec une centaine de gendarmes c'est une fierté et c'est important pour nous".

Cette caserne c'est une vraie plus-value estime aussi Albert Sanchez, le maire de Cugnaux : "voir la construction d'une caserne aussi importante c'est une chance et une fierté pour la ville, quelque chose de rare". Il ajoute "avoir une présence de militaires sur le territoire c'est garantir une sécurité de proximité et d'immédiateté et c'est aussi une centaine de familles qui vont s'installer sur nos deux communes".

Le maire de Cugnaux Albert Sanchez indique le lieu de l'implantation de la caserne sur la carte. © Radio France - Pascale Danyel

Nouveau quartier avec collège et groupe scolaire

A cette construction de caserne, s'ajoute la construction de 300 autres logements c'est un véritable nouveau quartier qui est en train de voir le jour souligne Albert Sanchez avec un nouveau groupe scolaire maternelle et élémentaire prévu pour 2028-29 et un collège de 600 places pour septembre 2027.