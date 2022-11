Pour lutter contre les incivilités une caution de 1000 euros sera demandée aux mariés du Cannet

Comment lutter contre les incivilités et les débordements lors de mariage ? Le maire de Nice en était venu à annuler purement et simplement une célébration il y a quelques temps. Et bien, une commune des Alpes-Maritimes propose d'agir en amont : Au Cannet, comme c'est déjà le cas à Pontoise dans le Val-d'Oise, il est désormais demandés au futurs mariés une caution de 1000 euros. Une caution qui sera encaissée en cas de retards des mariés, de comportements agressifs des mariés ou de leurs invités, de stationnements gênants, ou de cortèges trop bruyants.

" En cas de retard des mariés 400 euros seront encaissés sur cette caution" François Luppino

François Luppino le directeur général adjoint des services de la ville du Cannet était l'invité de France Bleu Azur ce jeudi 17 novembre : " Sur 130 mariages que l'on célèbre sur une année la plupart se passent bien, mais l'on souhaite enrayer les rares cas ou il y a des soucis pour que ça reste le plus beau jour de la vie des mariés" indique t-il.