Une cellule d'écoute téléphonique à l'Université de Nîmes

Solitude, problèmes financiers ou décrochage lié aux cours à distance, la crise sanitaire peut avoir de lourdes conséquences sur les étudiants. C'est pourquoi une cellule d’écoute téléphonique a été créée mardi 8 décembre à l’Université de Nîmes. Objectif, identifier les élèves qui ont de grosses difficultés et les guider vers les solutions qui existent.

2.200 élèves de première année listés

Une quinzaine d’étudiants ont été recrutés jusqu’aux vacances de fin d’année. Ils sont chargés d’appeler les 2.200 élèves de première année listés. Un à un, ils les soumettent à un questionnaire élaboré pour évaluer leurs soucis pendant le confinement. "Non seulement il y a de la solitude, mais il y a aussi beaucoup d'angoisse et de stress", relève Iseulys, étudiante de 24 ans en master 2. Et parfois de la grande précarité. "On a eu le cas d'une étudiante qui n'avait plus de quoi s'acheter à manger depuis plusieurs semaines", poursuit la jeune femme.

"Plusieurs étudiants m'ont dit qu'ils se sentaient délaissés. C'est un mot très fort!" - Iseulys

"Parfois je reste sans voix, reconnaît de son côté Daouda, 25 ans. Pas mal de personnes m'ont dit qu'elles allaient renoncer à leurs études. C'est triste!" Ce nouveau travail permet à cet étudiant en droit de remplacer celui qu'il a perdu au restaurant universitaire, justement en raison de la crise sanitaire. L'isolement, Daouda sait lui-même ce que c'est, lui qui est arrivée de Guinée il y deux ans. Et il est heureux de se sentir utile en participant à la cellule d'écoute de l'université. "Parfois on estime qu'on a plus de problèmes que les autres. Mais tu te rends compte que tu as de la chance d'avoir ce que tu as et que d'autres sont encore plus dans le besoin que toi. Et si par ce geste on peut leur venir en aide, ça me fait plaisir."