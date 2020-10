Une cellule de lutte contre toute forme de racisme a été mise en place en Haute-Vienne

Le délégué interministériel Frédéric Potier était à Limoges en fin de semaine dernière, pour installer le Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme et l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (CORAH). L'occasion de rencontrer les associations et tous les acteurs de la société.