Une cellule de médiation vient d'être créée en Nouvelle-Aquitaine pour apaiser les tensions entre Ehpad et familles de résidents. Il s'agit d'apporter une écoute et de trouver des solutions pour faciliter les visites pendant ce reconfinement.

Coronavirus : une cellule de médiation entre Ehpad et familles en Nouvelle-Aquitaine

La cellule de médiation créée en Nouvelle-Aquitaine au début du mois de novembre a déjà reçu 17 appels à ce jour, explique Geneviève Demoures sur France Bleu Périgord. La présidente de l'association France Alzheimer en Dordogne et gériatre, fait partie des personnes qui ont lancé cette cellule d'écoute avec des médecins de Poitiers mais aussi de Limoges et de Bordeaux en lien avec l'antenne régionale de l'Agence régionale de Santé. Il s'agit d'apaiser les tensions entre Ehpad et familles de résidents.

"Nous n'avons pas voulu prendre le parti de la colère" Geneviève Demoures Copier

La cellule peut être appelée ou contactée par mail

Pour joindre la cellule, cela peut se faire par téléphone au 05.49.44.40.18 ou bien par mail à l'adresse erena.poitiers@chu-poitiers.fr

Cette cellule de médiation peut être appelée par les familles de résidents ou bien par les directions d'établissements quand il y a tensions ou conflits sur les règles du reconfinement. "Ce deuxième reconfinement arrive dans un climat ou les personnes doutent, en ont assez, les personnes se posent des tas des questions et on sent monter une colère. Nous n'avons pas voulu prendre le parti de la colère" affirme Geneviève Demoures.

Il faut recueillir la parole de la personne malade, de la famille et des soignants" Geneviève Demoures

Geneviève Demoures, référente Nouvelle-Aquitaine de l'association France-Alzheimer et présidente de l'association en Dordogne © Radio France - Charlotte Jousserand

Une écoute et des réflexions communes pour adapter les pratiques

La cellule apporte tout d'abord une écoute, déclare la gériatre, "les directeurs ont besoin qu'on les accompagne, qu'on reconnaisse leur solitude vis à vis des règlements et la crainte des poursuites judiciaires si le virus venait à se répandre. Les familles ont aussi besoin d'exprimer des choses". La cellule de médiation doit permettre "de réfléchir ensemble" affirme Geneviève Demoures.

Les règles sanitaires et le protocole strict posent un certain nombre de problèmes notamment vis à vis des résidents qui souffrent de maladies neuro-évolutives. "Ils ont beaucoup de mal à reconnaître les visages de leurs proches surtout quand il est masqué, explique la présidente de France-Alzheimer en Dordogne. "Il y a l'énergie du désespoir pour capter le regard" qui peut amener certaines familles à enlever le masque ou bien à prendre par la main la personne pour établir un contact.

La cellule de médiation a par exemple permis à une famille de prendre la main du parent en EHPAD pour établir le contact après avoir utilisé du gel hydroalcoolique.