Une cellule municipale d'échanges sur la radicalisation créée à Vernon

C'est la 51e cellule municipale d'échanges sur la radicalisation en France et la toute première en Normandie. La Ville de Vernon vient d'installer cette structure, "une cellule qui permet de faire remonter de l'information et du renseignement via différents capteurs dont on dispose dans nos services municipaux" explique le maire de Vernon François Ouzilleau. La Ville emploie 450 agents et "dans un certain nombre de services, vous avez des personnes qui voient des choses, qui entendent des choses, qui sont des sources de renseignements assez importantes" estime l'élu.

Ça peut être le service voirie tôt le matin, la police municipale tard le soir, les centres sociaux, les pompiers - François Ouzilleau

Une coopération entre la commune et l'État

Pour identifier les signaux faibles de radicalisation, les agents "n'ont pas forcément le décodage et la sensibilisation à tous ces signaux" reconnaît François Ouzilleau. Pour les aider, des formations vont être mises en place. Les agents pourront faire part de leurs observations au plus près du terrain au référent municipal de la CMER, Florent Perez, le directeur de cabinet de la Ville, "charge à lui de se mettre en lien avec le préfet, le procureur, la police pour voir si ces signaux faibles de radicalisation constatés sur le terrain exigent du renseignement approfondi de la part des services spécialisés" poursuit le maire de Vernon.

"Nul n'est à l'abri"

Engagée depuis bientôt cinq ans avec le cabinet d'expert ERM sur les questions de sécurité, la Ville de Vernon a signé en mai 2018 un plan local pour la prévention de la radicalisation. Cette cellule en est la suite logique : "Nous ne sommes pas plus ou moins à l'abri que d'autres collectivités, nous sommes à mi-chemin entre Conflans-Saint-Honorine et Saint-Étienne-du-Rouvray. L'assaillant de Conflans habitait à Évreux, ce qui n'est pas loin" explique le maire.

Le danger est partout et le terrorisme "low cost" est en train de s'accroître - François Ouzilleau

La cellule municipale d'échanges sur la radicalisation de Vernon doit se réunir tous les mois ou tous les deux mois, en fonction des besoins pour faire remonter à l'État les informations de terrain mais l'échange est réciproque. L'État pourra aussi par exemple informer la commune sur l’état général de la menace terroriste à Vernon ou sur l’influence néfaste d’un lieu de culte, d’un commerce ou d'une association, ou encore sur les questions de scolarisation, notamment au sein d’établissements privés hors contrat ou de scolarisation à domicile.