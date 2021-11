Une centaine d'opposants au pass sanitaire ont manifesté à Limoges

La mobilisation des opposant au pass sanitaire ce samedi 6 novembre a gagné un léger regain de participation à Limoges par rapport à la semaine dernière. Une centaine de manifestants ont défilé dans les rues de la ville. Ils se sont arrêtés devant la gare "pour faire du bruit" car d'autres opposants originaires de Dordogne étaient dans un train en direction de Paris où ils se sont rendus pour manifester en plus grand nombre et pour soutenir des soignants en grève de la faim. "Le train est à l'arrêt et ça a résonné dans la gare. Ils avaient le sourire donc ils ont dû entendre notre soutien", lance un manifestant.

Des manifestants opposés au pass sanitaire devant la gare de Limoges, le samedi 6 novembre © Radio France - Sonia Ghobri

J'ai l'impression que la démocratie n'existe plus vraiment en France

Le cortège s'est ensuite redirigé vers le centre-ville en scandant "non à la dictature sanitaire" ou encore "protégez nos enfants". Beaucoup redoutent que le gouvernement autorise la vaccination des enfants de 5 à 11 ans comme aux États-Unis. Paul craint également "qu'ils remettent sur la table l'obligation vaccinale pour absolument tout le monde. Ce qui ne m'étonnerait pas, d'ailleurs" et dénonce "un chantage qui monte crescendo".

La loi prolongeant le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 ne surprend pas mais révolte. "J'ai l'impression que la démocratie n'existe plus vraiment en France. C'est une démocratie factice. C'est une de ces démocraties de vitrine et n'ai pas l'impression que les choses vont s'arranger. Je sais pas comment ils peuvent être certains que l'état d'urgence va durer aussi longtemps", réagit Paul.

Je vais continuer de manifester mais il faut que quelque chose se passe. Sinon j'envisage de m'expatrier

Marie-Claire de son côté regrette "que la peur empêche les gens de voir ce qui se passe réellement. C'est dur de comprendre que l'on peut être aussi silencieux, aussi dociles alors que les choses sont claires pour moi. C'est triste de voir que les gens ne peuvent pas voir ce qui est pour moi est l'évidence". Elle est catégorique : elle ne se fera pas vacciner mais ne pense pas pouvoir tenir sans pass sanitaire jusqu'en juillet. "Je vais continuer de manifester mais il faut que quelque chose se passe. Sinon j'envisage de m'expatrier", explique-t-elle en promettant "de ne jamais rien lâcher".