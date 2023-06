Une centaine d'enfants sans centre de loisirs cet été, près de la Rochelle

Les enfants ne seront pas accueillis cet été, ni à la rentrée scolaire au centre de loisirs de Cheusse, à Sainte-Soulle (Charente-Maritime). L'Université populaire des amis de l'école laïque (Upael) qui gère le centre a annoncé sa fermeture ce mercredi 21 juin au soir, dans un communiqué aux parents d'élèves**.**

C'est un coup de massue pour de nombreuses familles. Matthieu est papa d'un petit garçon de 10 ans : "On est triste d'avoir reçu cette nouvelle, réagit-il. C'est un centre où notre enfant avait beaucoup de plaisir à aller. Je crois que ma mère l'a connu aussi." Créé il y a plus de 50 ans, l'association a accueilli des centaines de milliers d'enfants.

Alors, il faut trouver des plans B. Elisa est rochelaise, et mère de trois enfants. Elle ne sait pas comment elle va s'organiser. "On s'est renseigné sur les centres de loisirs de la Rochelle, explique-t-elle. On a aussi contacté les grands-parents. Malheureusement on est deux parents actifs sur cette période, donc on ne peut pas prendre de congé."

La mairie cherche une solution dans l'urgence

Pour justifier cette fermeture, l'association de l'Upael explique que "le personnel n'est pas en mesure d'encadrer des enfants". La mairie de la Rochelle, propriétaire des bâtiments, a décidé de mettre fin au bail qui la liait à l'Upael, lors du conseil municipal du 30 janvier dernier. Une décision qui prend effet en septembre prochain. Le centre ferme donc pour permettre à l'association "d'organiser la fin de ses activités", d'après son communiqué.

La mairie a réagi quant à elle, en affirmant "faire son possible pour trouver des solutions, alors que les accueils de loisirs sont déjà complets."