Une centaine d’étudiants en sports chinois attendue à Châteauroux d’ici la fin de l’année

La ville de Châteauroux soutient la signature d'une convention avec l’Université des Sports de Pékin pour accueillir dans l'Indre de futurs athlètes chinois.

C’est une étape de plus dans la coopération déjà bien engagée entre Châteauroux et la Chine. Après l’accueil en 2016 des 73 premiers étudiants chinois sur la zone d'Ozans, à la Martinerie, au sein du PESI - le Pôle d'Enseignement Supérieur International - la ville de Châteauroux s’apprête à accueillir pour des formations une bonne centaine d’étudiants en sports chinois d’ici la fin de l’année 2017.

Escalade, skateboard et BMX

"Nos étudiants viendront à Châteauroux pour se former à toutes les disciplines couvertes par les Jeux Olympiques", explique Cao Weidong le Président de l'Université des Sports de Pékin, l'équivalent de l'INSEP en France. Il vient de signer une convention en ce sens avec le hub sino-européen Eurosity. Ces étudiants chinois se formeront au football, basket, handball, athlétisme, tennis, équitation mais aussi escalade, skateboard ou BMX, trois nouvelles disciplines qui font leur entrée aux Jeux Olympiques.

Cao Weidong le Président de l'Université des Sports de Pékin © Radio France - Jonathan Landais

A terme on pourra atteindre les 1.000 athlètes chinois à Châteauroux (Cao Weidong) Copier

"Le but c'est vraiment de créer un centre d'entraînement de haut niveau à Châteauroux, un endroit qui nous permettra de sélectionner des sportifs de grand talent pour participer aux Jeux Olympiques". La ville de Châteauroux est aussi candidate pour devenir la base arrière des athlètes chinois lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

De nouvelles infrastructures sportives en construction

Pour former ces futurs étudiants, le site Eurosity d'Ozans devrait se doter de nouveaux équipements sportifs dès 2018. "Ils sont en train de construire un terrain de football en gazon synthétique équipés d’anneaux d’athlétisme, le chantier va se terminer dans quelques semaines, il y aura aussi des équipements supplémentaires comme des gymnases pour les arts martiaux qui vont sortir de terre dans les prochains mois" se félicite Gil Avérous le maire de Châteauroux.

Une réunion au Ministère des sports fin septembre

La délégation chinoise sera reçue fin septembre à Paris par la Ministre des sports Laura Flessel pour concrétiser encore un peu plus ce partenariat. "On a la chance sur Châteauroux d’avoir un skatepark qui est l’un des plus beaux d’Europe, il y a aussi le projet de construction de cette piste BMX prochainement aux abords du skatepark, c’est un atout supplémentaire sur notre dossier", assure Marc Fleuret le maire adjoint aux sports.

Les médias chinois étaient à Châteauroux mardi 22 août pour la signature de la convention. © Radio France - Jonathan Landais

Les chinois semblent également intéressés par le Château d'eau de Déols où des prises d'escalade ont été installées. Sans oublier le Dojo de Châteauroux, le stade d’athlétisme et les nouveaux équipements tennistiques en cours de rénovation sur la Pingaudière, le stade de la Berrichonne Football et le centre de formation de l’IFR, le futur centre aquatique Balsanéo et ses cinq lignes de 50 mètres à l’extérieur…

Selon une étude relayée par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports à Orléans, le département de l'Indre fait partie des 10 départements les mieux équipés de France sur le plan des installations sportives avec 10.7 équipements pour 1.000 habitants.