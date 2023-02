Une centaine d'étudiants réfléchissent à l'aviation du futur ce week-end à l'ENAC à Toulouse

C'est un grand week-end de réflexion sur les problématiques environnementales du transport aérien que s’apprêtent à vivre une centaine d'étudiants de grandes écoles toulousaines sur le campus de l’ENAC.

48 heures pour réfléchir à l'aviation de demain

FlyImpulse, l’association étudiante de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile, organise un hackathon du 10 au 12 février sur son campus toulousain. Hackathon, c'est la contraction de « hackeur » et « marathon », le terme vient du monde informatique mais là il sera bien question d'aviation et de questions environnementales.

Une centaine d'élèves venus de tous horizons, aussi bien des ingénieurs en aéronautique que des étudiants en commerce, ou encore en économie, se sont inscrits. Les participants seront répartis dans 20 groupes de cinq personnes. "L'idée c'est vraiment de mélanger les profils des différentes écoles et non pas de les opposer. On mixe les compétences pour trouver des solutions", explique le président de FlyImpulse Tanguy Baudouin.

Une centaine d'étudiants de dix écoles toulousaines doivent participer à cet hackathon pour réfléchir à l'aviation de demain © Radio France - Alexandra Lagarde

Ces étudiants vont réfléchir pendant 48 heures à des solutions viables pour concilier transport aérien et respect de l’environnement. Marius Chola, étudiant en première année à l'ENAC, participe à cette édition : "je pense qu'on peut se définir un peu comme la génération qui va stopper un peu cet élan qui consiste à prendre sur les ressources de la planète. On va chercher des solutions plus globales."

Un jury d'experts présents à l'événement

Et les pistes sont nombreuses selon le jeune étudiant : "il y a les avions à hydrogène. On peut également repenser, réorganiser les structures des aéroports, optimiser certaines choses qui existent déjà."

Le président de FlyImpulse reconnaît bien sûr qu'il sera difficile de trouver des solutions à des problématiques qu'on se pose depuis deux décennies en même pas 48 heures. Mais là n'est pas l'enjeu majeur de ce week-end selon Tanguy Baudouin : "le but principal c'est de montrer que des étudiants réfléchissent déjà*, sans attendre le monde professionnel, à l'aéronautique de demain. Et puis ce week-end peut permettre aux étudiants de montrer leur créativité, leurs idées à des experts du monde de l'aéronautique."*

Car en effet à la fin du week-end, les meilleurs projets seront présentés devant un jury composé de membres de l'aéronautique mais aussi de start-up. Certaines idées seront peut-être même financées par ces start-up.