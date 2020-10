Une centaine d'habitants de Talange rend hommage à Samuel Paty

Ce mercredi, de nombreux hommages ont été rendu à Samuel Paty dans toute le France et en Moselle. A Talange par exemple, une cérémonie a eu lieu devant l'école Jean Burger, pour saluer une dernière fois ce professeur d'histoire tué à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier.

Le lieu était parfaitement choisi par le maire Patrick Abate. Celui qui, selon ses mots, a organisé cette cérémonie "à l'arrache", n'en a pas pour autant bâclé l'hommage. Il a appelé ses administrés à se retrouver sur le parvis de l'école Jean Burger ce mercredi après-midi. Un choix qui n'est certainement pas anodin, pour saluer S", poursuit Cassie. Ils ont tous déposé des bougiesd. rger était instituteur et résistant local. Tué par les nazis et grand ennemi du fascisme. C'est ce que je dirais à Samuel Paty : il rejoint la cohorte de ces héros de la République alors qu'il n'a fait que son boulot d'enseignant", explique-t-il.

Des fleurs et des messages

Devant lui, une centaine de personnes a tenu à être sur place, pour rendre hommage. A commencer par quelques enfants qui sont ou qui ont été scolarisés sur place. "Il n'est pas mort comme on devrait mourir", lâche Nathaël. "Jamais je ne ferai une chose pareille, même si on parle d'une caricature, ce n'est pas grave, c'est l'histoire", poursuit Cassie. Ils ont tous déposé des bougies devant le portrait de la victime de cet attentat.

Chacun prenait le temps qu'il souhaitait devant le portrait de Samuel Paty. © Radio France - Arthur Blanc

S'enchaînent ensuite les adultes, dont certains professeurs. Parfois, une fleur est déposée, parfois un message, ou alors c'est par un moment de recueillement que les Talangeois rendent hommage à Samuel Paty. Alain reste plusieurs minutes devant. "Je me sens d'autant plus touché que j'ai un fils qui est lui aussi professeur d'histoire-géographie", se désole-t-il. Mais c'est surtout par une minute de silence et une Marseillaise que les passants ont pu rendre hommage une dernière fois à la victime.