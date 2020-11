Une centaine de chats errants sur le chantier de l'EPR de Flamanville

Des bénévoles de l'association de protection animale 40 en chats interviennent chaque semaine sur le chantier de l'EPR de Flamanville depuis août. Leur mission : faire du trappage de chats errants. L'association estime à une centaine la population de félins sur le site. Ces chats sont ensuite emmenés chez des vétérinaires du secteur, à Bricquebec-en-Cotentin et Les Pieux, où ils sont stérilisés.

"L'EPR, c'est un grand site. Il y a _cinq restaurants_, et à proximité, des poubelles, de la nourriture donc les chats mangent. Peut-être qu'à l'origine, il y en a eu un ou deux d'abandonnés, mais ils se sont reproduits", explique Rachel Moriceau, la présidente de 40 en chats. Une chatte peut avoir une quinzaine de petits par an, et ces petits peuvent eux aussi se reproduire dès qu'ils ont six mois. Donc, tout va très vite.

Depuis août, la moitié de ces chats errants a été stérilisée. Mais l'idée n'est pas de tous les retirer car sur le chantier, il y a des souris ! Et les chats peuvent être bien utiles dans la lutte contre les rongeurs. Il s'agit plus de "contrôler une reproduction devenue anarchique", résume Rachel Moriceau.

Stérilisation et cabanes

Concrètement, cette stratégie de stérilisation passe aussi par la mise en place de cabanes pour permettre d'abriter les chats errants, "afin d'éviter aussi qu'ils rentrent dans les bureaux". Des mangeoires sont également à l'étude "pour que les gens puissent venir les nourrir proprement : au départ, le nourrissage était interdit, mais les gens nourrissaient en cachette. On avait des gens qui venaient avec des croquettes dans leur sac", explique la présidente de 40 en chats.

L'association manchoise a signé une convention avec 48 communes du département.