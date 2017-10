Une centaine de compteurs Linky installés chaque jour en Creuse

Il est petit, vert, et doit conquérir toute la Creuse d'ici 2021. Linky, le nouveau compteur d'Enedis suscite plein de questions et parfois une farouche opposition. Nous avons suivi son installation sur Guéret.

A Limoges l'enquête se poursuit aprés l'incendie de 21 vehicules d'Enedis, le nouveau nom d'EDF. Un incendie revendiqué par un prétendu groupe "d'élus opposés au compteur Linky".

Ce nouveau compteur est en train d’être installé chez tous les particuliers. Il remplace les anciens appareils et doit communiquer en temps réel votre consommation à Enedis. Son arrivée suscite plusieurs interrogations et une opposition relayée en Creuse par l’association ATTAC 87. Les opposants s’inquiètent des ondes émises par les appareils et dénoncent une "surveillance" de la consommation en temps réel chez les particuliers.

En Creuse, une douzaine de techniciens de la société auvergnate OTI sont à pied d'oeuvre depuis le mois de juin sur Guéret. Ils installent une centaine d'appareils par jour. Toute la ville doit être couverte d'ici la fin de l'année, et tout le département d'ici 2021.

On nous pose des questions sur les ondes, sur les caméras ou les micros qui se trouveraient dedans. C'est du fantasme ! " - Roman Monteil, installateur de compteurs Linky

Sur Guéret, l'arrivée de ce nouveau compteur se fait sans remous particuliers: nous avons suivi une opération d'installation:

Installation du compteur chez Stéphane, à Gueret Copier

Linky est obligatoire, sinon il vous faudra payer le relevé de votre vieux compteur" - Frédéric Saint-Paul, chargé de communication chez Enedis

Le nouveau boîtier suscite aussi beaucoup de méfiance et un peu d'agacement chez les particuliers chez qui il doit être installé :

Linky : encore beaucoup de questions et d'incompréhensions Copier

En Creuse, l'association UFC que Choisir n'a reçu pour l'instant aucune plainte de consommateur. Dans le nord du département, la commune de Méasnes a été tenté de prendre un arrêté anti-Linky avant de se rétracter car elle n'en aurait pas la compétence.

Toute la France doit être couverte d'ici 4 ans: on peut connaitre la date approximative du passage des installateurs dans sa commune en tapant son numéro de code postal sur le site d'Enedis