Une centaine de figurants recherchés pour le tournage de la série "Lupin" avec Omar Sy à Paris

Le site Castprod.com recherche une centaine de figurants pour deux jours de tournage avec Omar Sy à Paris. Les figurants reproduiront une scène de manifestation pour la série "Lupin".

Les profils recherchés sont des personnes âgées entre 20 et 30 ans, de toutes ethnies. Le tournage se fera entre 16 heures et 4 heures du matin le 18 novembre et entre 14 heures et 2 heures du matin le 19 novembre. Les candidats doivent être autonomes pour rentrer chez eux la nuit.

Le tarif syndical est de 84,50 euros brut par jour. Les heures supplémentaires et les heures de nuit sont payées.