Une centaine de foyers privés d'électricité pendant plusieurs heures en Dordogne

Une coupure d'électricité s'est produite ce weekend à Domme et à Groléjac à cause d'une panne de transformateur. L'électricité est revenue vers midi ce dimanche pour la centaine de maisons concernées.

L'électricité a été coupée pendant environ 12 heures entre ce samedi soir et ce dimanche midi pour une centaine de foyers de Domme et de Groléjac en Périgord Noir. Enedis explique avoir eu une panne sur un transformateur haute tension et avoir envoyé plusieurs équipes sur place pour effectuer les réparations.