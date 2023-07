Une centaine de gendarmes et de policiers mobilisés pour les festivités du 14 juillet dans la Vienne

La préfecture de la Vienne a dévoilé le dispositif de sécurité "renforcé" mis en place pour les soirées du 13 et du 14 juillet. En plus de la centaine de gendarmes et de policiers mobilisés, 200 pompiers seront sur le qui-vive.