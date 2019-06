Une centaine de gilets jaunes au centre ville d'Avignon

Avignon, France

Il s'agissait du premier week end de mobilisation après les élections européennes de dimanche dernier. Et les appels à manifester, lancés par les gilets jaunes via les réseaux sociaux, n'ont pas été entendus si l'on en juge par la faible mobilisation dans les rues d'Avignon ce samedi après midi. A peine une centaine de personnes dans deux cortèges différents, partis à une heure d'intervalle du cours Jean Jaurès. Une trentaine de participants pour le premier et près de 80 pour le second. Sono à fond, pétards et affiches étaient de sortis pour réclamer d'avantage de justice fiscale et sociale et pour demander l'instauration du Référendum d'Initiative Citoyenne. Les deux manifestations n'ont donné lieu à aucun incident.