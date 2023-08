Une centaine de jeunes Gardois aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne

Les Journées mondiale de la jeunesse (JMJ) étaient attendues avec impatience. Elles n'avaient plus eu lieu depuis 2019 à Panama. Cette année, c'est à Lisbonne (Portugal) qu'elles se déroulent, en présence d'un million de jeunes pèlerins. Parmi eux, l'équipe pilote du diocèse de Nîmes encadrée par Quentin et Laura Mazard. "Les JMJ, c'est une ambiance très particulière où on rencontre des personnes de toutes nationalités. C'est un moment merveilleux qui nous permet de nous rapprocher des chrétiens et des catholiques du monde entier. On est vraiment au contact de l'Église universelle." Même ressenti de Lucille, venue d'Alès : "J'ai compris qu'il manquait quelque chose dans ma foi, je l'ai trouvé ici."

ⓘ Publicité

loading

La joie de voir le pape en vrai

Des jeunes de l'Assomption de l'Institut d'Alzon et des scouts de France de Bagnols complètent cette délégation gardoise à laquelle s'est joint Mgr Nicolas Brouwet, l'évêque de Nîmes. Tous assisteront ce dimanche à la messe géante célébrée par le pape François. "C'est sûr qu'on ne pourra pas l'approcher de très près, confie Quentin Mazard. Mais c'est une grande joie pour nous de pouvoir assister à plusieurs célébrations en sa présence. Tout le monde n'a pas cette chance."

loading