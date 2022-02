Une centaine de jeunes ont fait leur service national universel à Méjannes-le Clap dans le Gard

98 jeunes venus de Lozère, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales ont effectué leur stage de cohésion du service national universel. Ravis et citoyens renforcés. Prochains stages de cohésion SNU à Méjannes-le-Clap dans le Gard du 12 au 24 juin et du 3 au 15 juillet.

98 jeunes sont sortis munis de leur diplôme du SNU, le service national universel. Venus de la Lozère, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, ils ont effectué leur stage de cohésion au centre SNU du Gard à Méjannes-le-Clap. 12 jours du 13 au 25 février. Ils ont entre 15 et 17 ans, ils sont issus de tous les milieux sociaux et ont appris à faire république. Une excellente occasion aussi de faire connaître et reconnaître le patrimoine local.

Apprendre à faire République

"Ce n'est pas l'armée mais cela file droit". Pour autant les jeunes volontaires sont venus pour cela. Uniforme, levée et salut aux couleurs, tout pour favoriser la cohésion de groupe avec du sport, course d’orientation, randonnée, (Pont du Gard et bords de Cèze), des rencontres avec des gendarmes, pompiers, discussion sur la citoyenneté, le monde des adultes. Apprendre à faire république : "je suis fier d'avoir appris les paroles de la Marseillaise, avant je faisais du play back, personne ne me l'avait apprise".

"Et ils sont tous enthousiastes" Copier

L'esprit de groupe et des découvertes y compris pour leur tuteur : "on a fait une superbe équipe, ils ne se connaissaient pas, maintenant et moi-avec, on est une famille". Après ce stage, ces jeunes se sont engagés, ils ont un an pour consacrer 84 heures à une mission d’intérêt général : "je ne sais pas trop ce que je vais faire, en revanche je me sens faire partie de la République".

Ce n'est pas l'armée, on forme des citoyens

"Ce n'est pas la colo, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'armée non plus, c'est le SNU", les jeunes volontaires de Méjannes-le-Clap ont créé cette chanson-clin d’œil à un stage qui ressemble un peu à l'armée. Daniel Jaunin, le responsable ne conteste pas cet air de ressemblance : "certes mais on ne forme pas des militaires mais des citoyens" et de compléter : "vous savez les jeunes le réclame, ils sont contents de porter l'uniforme et de saluer le drapeau, l'important c'est de faire communauté".

"Faire communauté, faire République". Copier

Le respect du aux couleurs. © Radio France - L Labastrou

Des jeunes tous volontaires pour ce service national universel dans le Gard. © Radio France - L Labastrou