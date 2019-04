Une centaine de jeunes Palois rassemblés contre les LGBTphobies

Collégiens, lycéens et étudiants se sont retrouvés sur la place Clemenceau à Pau ce mercredi. Un rassemblement organisé par un jeune de 17 ans pour soutenir les LGBT.

Collégiens, lycéens et étudiants rassemblés autour d'une pancarte "On t'aime toi, pas ce qu'ils veulent que tu sois"

Pau, France

"On t'aime toi, pas ce qu'ils veulent que tu sois" ou encore "Faites l'amour pas la guerre". Sous des pancartes et drapeaux arc-en-ciel, une centaine de jeunes, du collège à l'université, se sont rassemblés ce mercredi après-midi sur la place Clemenceau.

Les jeunes se sont répartis en petits groupes de parole, assis sur la place, en musique.

Les jeunes ont organisé des groupes de paroles sur la place pour mieux se connaître. © Radio France - Manon Claverie

L'homophobie n'épargne pas le Béarn

Jérôme Masegosa est le président de l'association Arcolan, qui vient en aide aux palois LGBT maltraités, et il a constaté plus de 200 actes violents l'année dernière. "Ce n'est que la face émergée de l'iceberg : beaucoup d'autres ne nous ont pas été signalées", se désole-t-il. Il a accueilli avec enthousiasme l'initiative de Simon Barneix, lycéen en classe de Terminale au lycée Saint-Cricq et organisateur de l'événement.

Ce dernier a eu l'idée car "plusieurs de [ses] amis ont été victimes de violences, verbales et physiques qui [l'ont] beaucoup touché. J'ai souhaité qu'on se rassemble à la fois pour soutenir les personnes LGBT, mais aussi pour aider les LGBT phobes", explique-t-il.

Le lycéen a une approche psychologique du problème : "La plupart du temps, il suffit de remonter dans la mémoire de ces personnes pour comprendre leur haine".

Quelques mètres plus loin, Maya, 16 ans, a mis du maquillage multicolore sur son visage. Elle estime qu'il faut "éduquer les gens, leur dire qu'on est tous égaux, qu'on doit se respecter". Elle n'a jamais été directement victime d'homophobie mais a été révoltée par les récits de certaines victimes, dont des amis.