Tarn : Une centaine de joueuses du club de foot de Saint-Sulpice claquent la porte pour sexisme

Saint-Sulpice-la-Pointe, France

Les femmes ne sont pas traitées de la même manière que les hommes et le foot ne fait pas exception.

Les joueuses du club de football de Saint-Sulpice en avaient assez des différences pesantes : pas de terrain d'honneur, pas de transports, pas de chauffage dans le vestiaire et parfois même un vestiaire pas nettoyé.

PJulie Druard, milieu offensif de l'équipe explique que ça ne pouvait plus durer : "Quand on fait un bilan sur l'année, on se rend compte de l'accumulation des différences qui sont faites entre les garçons et les filles. Les choses ne pouvant évoluer, on a pris la décision commune de partir." De 7 à 45 ans, elles ont décidé de quitter le club, faute de pouvoir y jouer normalement.

86 d'entre elles ont rejoint le FC Vignoble 81. Le district du Tarn déplore le manque de dialogue et considère que les torts sont partagés estimant que "le règlement c'est le règlement".